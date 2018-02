O que já sabemos sobre o Samsung Galaxy S9, sucessor do Galaxy S8

São Paulo – O smartphone Samsung Galaxy S9, sucessor do Galaxy S8, será apresentado no Mobile World Congress, realizado em Barcelona no final de fevereiro. O aparelho será o mais importante para a fabricante sul-coreana neste semestre, com o Galaxy Note 8 se tornando um produto com cada vez menos espaço em campanhas de marketing da própria empresa.

Uma série de vazamentos de informações e até fotos mostram detalhes sobre o Galaxy S9. O smartphone, por exemplo, deve ser o primeiro a ter uma abertura de câmera ajustável, algo que a Apple nunca fez nos iPhones.

Ficha técnica

Como na geração passada, o Galaxy S9 terá duas versões. Uma delas tem tamanho de tela (5,8 polegadas) e bateria menores, enquanto a outra tem display (6,2 polegadas) e bateria maiores, assim como aconteceu no Galaxy S8 e S8+. Ambos terão, essencialmente, os mesmos recursos.

Segundo o VentureBeat, o Galaxy S9 terá 4 gigabytes de memória RAM e 64 gigabytes de armazenamento interno. Já o S9+, como é chamada a edição maior do smartphone da Samsung, terá 6 gigabytes de memória RAM e 128 gigabytes de armazenamento.

A câmera traseira terá abertura variável. A abertura regula a entrada de luz no sensor de imagem, deixando ela mais clara quanto menor for seu número. A variação de abertura no S9 deve ser de f/1.5 para f/2.4. No segundo caso, as fotos de paisagens com boa iluminação podem ficar melhores, uma vez que grande parte da imagem estará em foco.

Fora isso, há relatos e uma foto que indicam que o smartphone será capaz de capturar fotografias em super câmera lenta. Smartphones da Sony já fazem isso, captando 960 quadros por segundo para deixar os movimentos mais suaves e nítidos quando usamos o modo especial de captura da empresa que vem nos aparelhos.

Biometria

Para aumentar a segurança do desbloqueio de tela, bem como o desempenho dos sensores do S9 em ambientes com pouca iluminação, a Samsung pode usar uma combinação de reconhecimento facial com reconhecimento de íris. Esses dois recursos já estão presentes no Galaxy S8 e também no Note 8, mas o uso combinado pode, por exemplo, evitar que o sensor de reconhecimento de rostos seja enganado por uma fotografia. Essa novidade seria uma resposta ao sensor Face ID, presente no iPhone X, que consegue fazer uma análise tridimensional de rostos, evitando que ele seja subjugado por imagens em 2D.

A informação foi publicada no site XDA Developers, voltado para programadores e desenvolvedores, e foi encontrada em uma atualização do sistema Android Oreo para o Galaxy Note 8. O uso combinado das tecnologias biométricas pode ser chamado Intelligent Scan.

O vídeo abaixo, compartilhado no YouTube, mostra como seria o funcionamento do recurso.

Baterias

Um documento encontrado no site da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, mostrou que a bateria do Galaxy S9 deve ter a mesma capacidade do antecessor. Com isso, o S9 teria 3.000 mAh, enquanto o S9+ teria 3.500 mAh.

Data de lançamento

O Galaxy S9 será apresentado oficialmente em 25 de fevereiro deste ano, em Barcelona. A fase de pré-venda deve começar em 1º de março. Na imagem divulgada pelo VentureBeat, é possível ver que a data nos aparelhos é de 1º de março. Na imagem divulgada pelo VentureBeat, é possível ver que a data nos aparelhos é de 16 de março, possivelmente o dia em que os smartphones chegarão aos primeiros países.

Ainda não há informações específicas sobre o lançamento no Brasil.