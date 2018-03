O que fazer com baterias de carros elétricos? A Nissan ilumina as ruas

São Paulo – Os carros elétricos podem reduzir a emissão de poluentes enquanto são usados, mas suas baterias têm potencial para poluir o meio ambiente quando descartadas de forma irregular. A montadora Nissan encontrou um novo uso para suas baterias recicladas do veículo elétrico Leaf: iluminar as ruas com energia solar.

Na implementação da Nissan, as luzes não estão ligadas à rede elétrica da cidade, elas têm funcionamento independente. A iniciativa ainda é um teste e acontece somente na cidade de Namie, no Japão. A região foi abandonada pela população após o acidente na usina nuclear de Fukushima. A meta da empresa é colocar as lâmpadas de ruas que usam as suas baterias em toda a cidade a partir deste ano.

A montadora também já experimentou com baterias recicladas para armazenagem de energia solar em imóveis, algo parecido com a PowerWall, da Tesla.

A Renault também tem um projeto semelhante. A ideia é usar energia limpa na ilha da Madeira, em Portugal, em seu programa chamado Smart Island.