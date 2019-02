O que esperar do F8, o maior evento do ano do Facebook

São Paulo – O Facebook realiza hoje (12) a sua conferência voltada para desenvolvedores e muitas novidades devem ser apresentadas ao público. Entre elas, estão uma loja de bots e um recurso de mensagens que se apagam após a visualização, duas inovações que chegarão ao app de bate-papo da rede social, o Messenger.

Como resultado da pesquisa do Facebook no campo da inteligência artificial, os bots devem chegar como assistentes virtuais que dão informações aos usuários do Messenger. Por exemplo, se um produto chegou ao estoque, uma loja pode usar o bot para mandar esse alerta diretamente ao interessado, em vez de publicar na sua página de fãs, que tem alcance limitado.

Portanto, empresas poderiam substituir um funcionário que realiza atendimento ao cliente por uma ferramenta automática.

Para tornar isso possível, a rede social deve oferecer APIs para desenvolvedores que poderão usá-las para criar diversos tipos de bots e oferecê-los em uma loja semelhante a App Store ou a Google Play Store.

Ao estilo Snap

O Messenger deve ganhar um recurso semelhante ao Snapchat: mensagens que desaparecem. A rede social já tem tecnologia para isso porque tinha o app Slingshot, descontinuado no final do ano passado.

Ou seja, esse recurso traria uma espécie de chat secreto para os usuários do aplicativo de mensagens do Facebook.

Outra mudança no quesito privacidade deve acontecer nos eventos criados na rede social. Os organizadores poderão ver se uma pessoa ignorou o convite, algo como acontece hoje com as mensagens no Messenger ou no WhatsApp.

Realidade virtual

Como Mark Zuckerberg decidiu pagar 2 bilhões de dólares pela Oculus VR em 2014, a realidade virtual não poderia ficar de fora da conferência F8 deste ano. Mas a novidade no Facebook está por trás das cenas: a empresa está otimizando os seus servidores e algoritmos de compressão de dados.

O motivo? A espera por uma grande quantidade de vídeos de alta qualidade filmados em 360 graus. Além disso, também deve ser possível realizar transmissões ao vivo nesse formato. E a ideia é que esse streaming consuma o mínimo de banda de internet possível.

Os vídeos ao vivo também devem ser destacados pelo Facebook e algumas novidades sobre isso devem ser anunciadas.

Por enquanto, nenhuma das novidades acima mencionadas é confirmada pelo Facebook, mas já circulam na imprensa internacional de tecnologia, citando fontes ligadas a empresa.

O evento acontece às 14h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet neste link.