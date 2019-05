O que é o TikTok, o 3º app mais baixado do mundo

São Paulo – Sucesso entre as mais diversas faixas etárias, o aplicativo de vídeo curtos TikTok entrou para a lista da consultoria SensorTower dos mais baixados, mundialmente, no primeiro trimestre de 2019. Com mais de 500 milhões de usuários espalhados pelo globo terrestre, o aplicativo é uma das redes sociais mais utilizadas dos dois últimos anos.

Desenvolvido pela empresa de tecnologia chinesa Bytedance, o aplicativo ganhou popularidade após ter sido combinado com o antigo Musica.ly, que a companhia adquiriu em 2018. Após a fusão, o TikTok passou a ter a função de gravar vídeos de 15 segundos, assim como acontece no Instagram Stories. A diferença mais notável entre as duas versões é que, no Musica.ly, o foco dos vídeos era dublagem sincronizada de músicas e, no TikTok, o usuários podem gravar tanto vídeos de humor como realizar dublagens.

Apesar de a empresa afirmar, em entrevista a EXAME, que não existe um foco em um público específico, a maior concentração de usuários está entre o público jovem e adolescente. A possível razão para isso é que a rede social se assemelha ao Snapchat, usado por usuários com idades entre 18 e 34 anos – segundo dados da consultoria eMarketer.

Palco para os produtores de conteúdo amadores e adolescentes criativos, o aplicativo se popularizou no Brasil após os vídeos terem se tornado virais em redes como Twitter e Facebook. Veja abaixo um compilado, feito por internautas, de vídeos de teor humorístico criados por usuários:

Considerada uma nova “fábrica” de memes, a rede social é atrativa para seus usuários por permitir uma resposta instantânea aos vídeos, além de exibir uma página inicial que revela o que está em alta de maneira geral, sem o uso de um algoritmo específico para cada usuário. Apenas um algoritmo faz essa seleção de relevância para todos.

No entanto, nem toda a trajetória do aplicativo foi positiva. Em abril deste ano, o TikTok foi banido temporariamente da Índia com a justificativa de ser muito expositivo para crianças e adolescentes, especialmente em temas como bullying e violência. Com isso, o app acabou perdendo 15 milhões de usuários.

Visto que é uma rede social, é preciso que medidas de proteção sejam tomadas para evitar um ambiente desfavorável. A empresa disse a EXAME que eles disponibilizam uma ferramenta para esconder palavras indesejadas – como também fazem Instagram, Twitter e Facebook. Assim, os usuários podem esconder até 30 palavras por vez no TikTok e o aplicativo filtra automaticamente os comentários que contenham determinada palavra.

Atrás apenas do WhatsApp e do Facebook, o TikTok figurou na lista dos mais baixados na App Store (do iPhone) no primeiro trimestre de 2019. Na Google Play Store, ele ficou em primeiro lugar no período globalmente e teve mais de 150 milhões de downloads, no período de janeiro a março de 2019. Observe abaixo os 20 aplicativos mais baixados no início deste ano, mundialmente, em milhões de downloads:

Para a empresa, a popularidade do aplicativo é dada por conta de sua plataforma interativa e seu conteúdo diversificado. “Nós estamos testemunhando uma crescente tendência entre as pessoas que estão ansiosas para se expressar através de saídas novas e criativas. Acreditamos que temos algo a oferecer a todos, considerando nossa diversificada base de usuários”, informou, em nota, o TikTok a EXAME.

No ano passado, o Facebook lançou um serviço bastante similar ao TikTok, chamado Lasso, disponível para iOS e Android. Apesar de bem avaliado, não conseguiu se popularizar. Recentemente, o criador do Vine anunciou que está testando um novo aplicativo chamado Byte, que deve rivalizar diretamente com o aplicativo chinês.

O TikTok está disponível para download em dispositivos iOS e Android.