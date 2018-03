O que é o CastBox, o app chinês elogiado pelo CEO do Google

São Paulo – O CastBox é um aplicativo gratuito, com versões para Android e iPhone, que funciona como um agregador inteligente de podcasts. Com o uso de inteligência artificial, ele permite que os usuários façam pesquisas por palavras-chave dentro de podcasts, ou seja, você pode buscar termos que são falados nos programas e não necessariamente estão em texto na descrição do conteúdo.

Todo o conteúdo em áudio é transcrito automaticamente para que ele seja facilmente encontrado por meio de palavras-chave que você usar na ferramenta de buscas do aplicativo. Isso permite que você encontre, por exemplo, menções a marcas ou produtos específicos em instantes, sem que seja necessário ouvir todo o programa para tanto.

O aplicativo foi criado pela empreendedora chinesa Wang Xiaoyu, que largou um emprego no Google e vendeu sua casa para criar a empresa e seu aplicativo de podcasts. Em 2017, a companhia havia recebido 16 milhões de dólares em investimentos. Xiaoyu almeja que o app se torne algo tão popular para podcasts quanto o Youtube é para vídeos online.

Em uma reportagem recente da Bloomberg, Sundar Pichai, CEO do Google, elogiou os esforços da China em inteligência artificial e mencionou o CastBox como exemplo.

Com mais de 10 milhões de usuários ativos, o CastBox reúne também recursos normalmente encontrados em outros agregadores de podcasts. É possível adicionar canais favoritos, fazer download de episódios, consultar histórico de reprodução e receber recomendações de novos programas com base nos seus gostos.

Ele rivalizava com alternativas como WeCast, Podcast Addict e o app Podcasts, da Apple.