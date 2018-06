O que é e como funciona o novo Lip Sync Live do Facebook

São Paulo – O Facebook lançou nesta semana uma nova função na sua rede social. Ela é chamada Lip Sync Live e permite que os usuários façam vídeos ao vivo dublando suas canções preferidas. Como trata-se apenas de uma interpretação visual, o som da sua voz não será transmitido, apenas o da música original.

O novo recurso faz o Facebook entrar na briga por usuários com a empresa chinesa Bytedance, dona do aplicativo Musical.ly, no qual as pessoas podem dublar músicas e dançar em vídeos curtos. Outro rival nesse segmento é o Dubsmash, que chegou a ter destaque no mercado brasileiro em 2015.

O acervo de músicas tem títulos como “God’s Plan” (Drake), “Welcome to the Jungle” (Guns ‘n Roses) e “Happier” (Ed Sheeran).

O vídeo ao vivo feito pelos usuários conta com o nome da música e do autor e a publicação tem um link que leva para a página do artista. A novidade é resultado de negociações do Facebook com três grandes gravadoras (Warner Music Group, Universal Music Group e Sony).

O Lip Sync Live ainda não está disponível no Brasil, mas a rede social informou que trabalha para levar a nova função para mais países nos próximos meses.

“Estamos explorando mais maneiras de levar música ao Facebook. Nos próximos meses, começaremos a testar formas para adicionar as músicas que você adora ao Facebook Stories (campo de imagens que desaparecem em 24h), e isso é apenas o começo. Esperamos continuar trabalhando com a indústria musical para criar novas maneiras para as pessoas se conectarem e se expressarem através da música em toda a nossa família de aplicativos”, de acordo com a empresa, em comunicado oficial.

Veja o vídeo de divulgação do Lip Sync Live no Facebook.