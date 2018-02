Vero: entenda o que é e como funciona essa rede social

São Paulo – A Vero é uma rede social que promete oferecer uma experiência bem diferente daquela que temos no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Em primeiro lugar, ela não exibe anúncios como forma de monetização. Em segundo lugar, ela não tem um algoritmo de recomendação que destaca conteúdos de alguns contatos em detrimento de outros.

O primeiro milhão de inscritos na plataforma online terá acesso gratuito vitalício. Os demais precisarão pagar um montante anual para usá-la.

A rede social foi lançada em 2015, mas só ganhou destaque recentemente, quando começou a receber um grande fluxo de registros e chegou a enfrentar problemas de estabilidade de servidores. Durante os testes do Site EXAME, foi difícil conseguir acessar a rede social.

Seria essa uma corrida para garantir um cadastro gratuito no site? O valor da anuidade ainda não foi revelado.

Assim como diversos aplicativos de comunicação, Vero pede o seu número de celular para completar a criação do seu perfil de usuário. Um dos problemas que enfrentamos foi a autenticação por SMS.

A proposta da Vero é oferecer conexões mais inteligentes, algo bem parecido com o que o criador do Orkut propõe com a rede social rival chamada Hello.

Além de mostrar tudo que é publicado, a rede social também permite a compra de produtos e a reprodução de músicas sem precisar mudar de app.

A Vero tem aplicativos para smartphones Android e iPhones. Veja o vídeo de divulgação da rede social a seguir.