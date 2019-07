O futuro é hoje

Imagine uma internet capaz de suportar 1 milhão de aparelhos conectados, simultaneamente, por quilômetro quadrado – a capacidade atual é dez vezes menor. Agora pense que essa nova rede é capaz de transmitir dados, de ponto a ponto, de forma 50 vezes mais rápida do que a atual. Imaginou? Essa internet já existe. São as redes 5G, que estão chegando para ficar.

Toda essa velocidade e estabilidade são possíveis porque as redes 5G trabalham com frequências muito mais altas. O resultado prático dessa evolução tecnológica é que um sonho antigo será alcançado. Pense bem: todas as tecnologias que surgiram e se desenvolveram nos últimos anos apontam para a mesma direção: a conectividade total entre pessoas e objetos. Agora, esse objetivo será alcançado.

A nova geração da internet é tão estratégica que a Ericsson lançou a maior campanha da história da empresa, com o objetivo de celebrar a conectividade e apontar todos os cenários em que vai atuar. Confira abaixo alguns desses momentos da vida que serão transformados.