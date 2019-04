Nubank testa recurso que ajuda a guardar dinheiro

São Paulo – A financeira Nubank testa um novo recurso na sua conta digital gratuita, chamada NuConta, que permite aos usuários guardar dinheiro em uma área separada da conta corrente. A ideia é separar o dinheiro do dia a dia daquele que você quer guardar para emergências, compras planejadas ou para o futuro.

O dinheiro rende diariamente (100% do CDI, como no Tesouro Direto Selic) enquanto está parado nessa nova área e tem liquidez diária, ou seja, pode ser usado a qualquer momento. Vale notar que isso também acontece quando você deixa o dinheiro na conta corrente da NuConta.

Por enquanto, a nova função da conta digital do Nubank é oferecido apenas para um pequeno número de usuários do aplicativo da empresa em smartphones com sistema Android. Em breve, os iPhones devem participar do programa de testes também, antes de o recurso ser oferecido a todos os clientes da companhia.

EXAME teve acesso antecipado ao novo recurso e, em poucos segundos, foi possível transferir parte do saldo da NuConta para a área de reserva que o aplicativo agora oferece.

NuConta

O Nubank ficou famoso por oferecer um cartão de crédito internacional que não cobra anuidade, ou seja, em termos práticos, ele é grátis – basta pagar a conta no fim do mês. Em 2017, a empresa lançou a conta digital NuConta, que tem como diferenciais em relação a bancos o rendimento do dinheiro em conta, depósitos via pagamento de boletos (desse modo, evitando taxas de transferência) e possibilidade de gerar boletos para cobrar amigos ou clientes.

Segundo dados da própria empresa, em março deste ano, a NuConta chegou a 4 milhões de clientes. O número representa dois terços da base de clientes do Nubank.

No setor de bancos digitais, o Nubank rivaliza com empresas como Banco Original e o Banco Inter.