Nubank libera recurso que facilita transferências frequentes de dinheiro

São Paulo – A fintech brasileira Nubank libera nesta semana um novo recurso para os clientes que usam a NuConta, a conta digital gratuita da empresa. Agora, os três contatos para os quais você mais envia dinheiro aparecem no topo da interface da área de transferências do aplicativo.

Além de mostrar os nomes das contas para as quais você mais realiza transferências, o aplicativo também sugere um valor, com base na última transação, visando facilitar o processo de pagamentos recorrentes. Vale ressaltar que o valor pode ser alterado pelo usuário.

Neste ano, a NuConta também ganhou integração com a agenda de contatos do celular para agilizar transferências para seus amigos ou empresas. No Brasil, mais de 12 milhões de pessoas têm uma conta no Nubank.

Segundo levantamento da consultoria KPMG, o investimento de 400 milhões de dólares recebido pelo Nubank e o de 250 milhões de dólares do QuintoAndar no terceiro trimestre de 2019 puxaram o crescimento de investimentos de capital de risco nas Américas, junto a investimentos levantados por startups no Canadá. “As fintechs estão crescendo e ainda há muito espaço para a conquista de novos mercados, principalmente com soluções para o mercado de crédito e meios de pagamento”, diz, em nota, Raphael Vianna, sócio-diretor do deal advisory strategy & analytics da KPMG no Brasil. No mundo, o modelo de financiamento chamado venture capital atingiu 55,7 bilhões de dólares no mundo, em 4.154 acordos.