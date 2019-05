Nubank libera função que ajuda a guardar dinheiro

São Paulo – O Nubank libera a partir desta quarta-feira (15) uma nova função para a sua conta digital, chamada NuConta. Os clientes poderão usar guardar dinheiro em uma área separada da conta corrente. O objetivo é facilitar a distinção entre valores de reserva de emergência ou de outras metas financeiras.

O recurso estava em fase de testes desde o mês passado, com um grupo seleto de usuários no aplicativo para smartphones com sistema Android. Agora, toda a base de usuários da NuConta terá acesso à novidade.

“Um de nossos compromissos aqui no Nubank é exatamente criar funções simples e acessíveis que ajudem as pessoas a gerenciar melhor as próprias finanças”, diz, em nota a EXAME, Vitor Olivier, diretor da NuConta.

O dinheiro aplicado na área chamada “Guardar Dinheiro” da conta digital rende diariamente a 100% do CDI, ou seja, o rendimento é similar ao de uma aplicação no Tesouro Direto indexado pela taxa Selic. Com liquidez diária, o valor pode ser resgatado a qualquer momento pelo usuário.

O recurso deve chegar aos mais de 4,8 milhões de usuários da NuConta até o dia 23 de maio. De acordo com previsão da consultoria MarketsAndMarkets, o segmento de contas digitais é promissor. O faturamento do setor passará de 3,3 bilhões de dólares em 2018 para 5,7 bilhões de dólares em 2023, com crescimento anual de 11,2%. Nesse campo, o Nubank rivaliza com o Banco Inter e com o Banco Original.