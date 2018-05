Nubank lança nova versão do app, mais rápida e personalizada

São Paulo – Depois de ter lançado a NuConta em 2017, o Nubank anunciou nesta terça-feira (22) uma nova versão de seu aplicativo. A ideia é deixá-lo com navegação ainda mais fácil e personalizada.

Na tela inicial, o nome do cliente vai estar no topo, ao lado do logotipo da marca. De cara, aparecem três painéis não são estáticos: um que consolida as informações do cartão, outro da NuConta e outro do Rewards, o programa de relacionamento da marca.

“Eles mostram conteúdo de acordo com a minha história com o Nubank naquele momento. É machine learning. O app vai mostrando não toda a informação que você tem disponível, mas as mais relevantes de acordo com o seu uso do app”, explica David Vélez, fundador e CEO do Nubank.

Segundo Vélez, uma vez que o app estiver funcionando bem, mais para frente, a fintech vai abrir a NuConta para todo mundo, mesmo para quem não é cliente. Hoje à tarde a atualização estará disponível para uma pequena base de clientes e, nas próximas semanas, vai ser escalonada a liberação para toda a base.

Segundo Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, são 4 milhões de clientes apenas com o cartão de crédito da fintech. Ela não abre o número de adesões à NuConta, mas diz que “está indo bem”.

A recente campanha de marketing do Nubank tem ajudado a fintech a ganhar novos “fãs”. “A gente demorou [para criar uma ação] porque, se a gente já estava falando não para clientes sem nunca ter feito campanha publicitária, imagina fazendo. Estamos cada vez mais perto de não ter de falar mais não”, diz Cristina. A fintech já negou o cartão roxo à 12 milhões de pessoas.

“Há muito tempo deixamos de ser um cartão de crédito dos jovens. Somos para todos, uma representação do novo. A ideia da campanha foi representar nossa angústia em relação à conformidade. O resultado tem sido melhor do que o imaginado”, conta. “Estamos recebendo feedback de jovens dizendo que os pais gostaram da campanha com a Elis Regina e pediram para ter o Nubank. Isso é ótimo. Estamos vendo pessoas de diversas gerações exigirem mais e não se conformarem com o que o mercado sempre ofereceu.”

Os fundadores do Nubank afirmaram que está não é uma versão final do app. “Vamos trazer mais pessoas aqui, fazer testes e ainda podemos aprimora-lo”, diz Vélez.