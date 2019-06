Novos recursos do aplicativo Google Maps ajudam a evitar multas

São Paulo – A partir de agora, usuários do aplicativo de GPS Google Maps, disponível gratuitamente para smartphones Android e iPhones, poderão receber alertas de limite de velocidade e radares fotográficos nas ruas. Os recursos estavam em fase de testes, mas agora chegam aos usuários do app em mais de 40 países.

A ferramenta foi importada do Waze, empresa subsidiária do Google e dona de um aplicativo popular de navegação com guia de voz curva a curva. Para os usuários do Waze, os alertas que ajudam a previnir infrações de trânsito não são novidades. O aplicativo já tem tais funções há cerca de dois anos.

O Google disponibilizou ao site americano TechCrunch a lista completa de países que receberão a atualização e, entre eles, estão países como Brasil, Estônia, Grécia, Índia, Israel, Islândia, Kuwait, África do Sul, Eslováquia e muitos outros. Até agora, apenas residentes das cidades de Los Angeles, Nova York e Minnesota revelaram já terem acesso à nova ferramenta.

Exclusivamente para os usuários de Android, o Google Maps conta com a função de relatar a localização de radares de velocidade, sejam eles móveis ou estacionários (conhecidos como pardais). No entanto, depois de identificadas, os alertas aparecerão para os usuários dos dois sistemas operacionais.

Residentes da França, Alemanha e Suíça disseram, no tópico sobre Android do fórum Reddit, que não estão vendo as sinalizações dos radares – provavelmente porque são ilegais nesses países, de acordo com o site americano de tecnologia Engadget. No entanto, a polícia do país tem permissão para verificar celulares em busca de aplicativos ilegais e cobrar multas ou até mesmo confiscar veículos, caso sejam encontrados.

Ainda não há uma confirmação do Google sobre quando a ferramenta estará oficialmente disponível em todos os países citados.