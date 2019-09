Novos iPhones podem conter recurso inédito que a Apple preferiu esconder

São Paulo – Apresentado na semana passada, o iPhone 11 traz grandes mudanças em relação aos seus antecessores, principalmente no que diz respeito às câmeras. Contudo, a Apple pode ter escondido uma novidades dos consumidores: a possibilidade da nova linha servir também como um carregador sem fio para outros aparelhos.

De acordo com o Sonny Dickson e Ming-Chi Kuo, especialistas em tecnologia e famosos por antecipar novidades dos produtos da maçã, é possível que os novos celulares possam realizar o carregamento sem fio reverso. Ou seja, usando a bateria dos próprios smartphones para energizar outros dispositivos.

Reliable sources are saying iPhone 11 and 11 Pro do include the hardware for bilateral charging, but that it is software disabled. Uncertain whether this was removed prior to final production run.

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) 13 de setembro de 2019