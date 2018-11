Novo Spyro é sopro de vida em game nostálgico para PlayStation e Xbox

São Paulo – O Spyro é um dos clássicos jogos de PlayStation. Lançado em 1998, ele foi o jogo de plataforma para o console da Sony que marcou época e originou uma trilogia de jogos de plataforma. Na sua versão atualizada para a realidade dos consoles de 2018, chamada Spyro Reignited Trilogy, o game chega para PlayStation 4 e Xbox One nesta semana.

A jogabilidade do dragão Spyro é uma das principais melhorias. A movimentação do personagem e a resposta aos comandos é intuitiva e fluida. Já a tradução do game para português ajuda a oferecer um enredo de mais fácil compreensão para todos os públicos. Não só a narração, como os menus foram traduzidos corretamente.

A melhoria gráfica era o mais óbvio de ser feito. O trailer do jogo já demonstrava a evolução dos últimos 20 anos e o gameplay só confirma o avanço. O lado bom é que o que era bom permaneceu igual. EXAME avaliou o jogo com um cópia digital do game compartilhada pela Activision.

O game não se propõe a ser difícil, de forma alguma. Quem quiser começar hoje sem nunca ter jogado Spyro não vai precisar recorrer a tutoriais online ou simplesmente se frustrar porque ficou travado em algum trecho do jogo. No máximo, precisamos de alguma persistência para seguir em frente. A diversão é a premissa do game.

O trabalho feito pela Toys for Bob no Spyro Reignited Trilogy faz jus à fama e à memória de Spyro. Os fãs da franquia do final dos anos 1990 não devem se decepcionar com a nova versão.