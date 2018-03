Novo smartphone vence iPhone X em câmera e qualidade da tela

São Paulo – O novo smartphone Galaxy S9, da Samsung, vence o iPhone X em quesitos importantes para o consumidor: câmera e tela.

Em testes realizados pelo site especializado em fotografia DxOMark, a versão Galaxy S9+ tem câmeras que superam o aparelho da Apple e desbancam o ex-primeiro colocado do ranking, o Google Pixel 2. Após o lançamento do smartphone da Samsung, o iPhone X passou do segundo para o terceiro lugar entre os produtos com melhores câmeras do mercado.

Em seu relatório, o laboratório de testes DisplayMate diz que o Galaxy S9 tem a melhor tela já testada e que a reprodução de cores é visualmente indistinguível do que seria considerado perfeito. Nesse quesito, o site informa que a tela do smartphone é melhor do que o seu celular atual, sua TV 4K, tablet, computador ou notebook.

O porém é que o Galaxy S9 e sua versão com tela maior S9+ tiveram resultados menos animadores quando comparados aos iPhones no quesito performance. Os testes do site AnandTech indicaram que a versão com processador Exynos 9810, que deve ser vendida no Brasil, tem menor velocidade do que o chip A11 Bionic. No benchmark para um único núcleo de processamento, o aparelho da Apple marcou 3.958 pontos contra cerca de 2.000 do S9.