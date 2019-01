Novo smartphone do Google aparece em vídeo

São paulo — Um novo smartphone do Google apareceu em um vídeo não oficial publicado em um canal recém-criado no YouTube. O aparelho seria o Pixel 3 Lite, a versão de preço mais acessível dos celulares topo de linha Pixel 3 e Pixel 3 XL, lançados em outubro do ano passado.

O dispositivo é equipado com 4 GB de memória RAM, processador Qualcomm Snapdragon 670 (chip intermediário da marca), a tela de 5.56 polegadas tem resolução de 2.220 por 1.080 e a bateria tem capacidade de 2.915 mAh. Veja o vídeo a seguir.

O vídeo informa que o produto pode tirar fotos com a mesma qualidade do Pixel 3, eleito como um dos melhores nesse quesito pelo site especializado DxOMark, mas não oferece exemplos de fotos que mostrem isso ou comparativos. A câmera principal tem 12 megapixels, com abertura de f/1.8, mesma do Galaxy S8, e conta com estabilização óptica de imagem. A câmera frontal seria de 8 megapixels.

Vale notar que o smartphone não tem o recorte no topo da tela que foi adotado no design do Pixel 3, bem como no iPhone Xs.

Pouco se sabe sobre o canal no YouTube chamado Android News que compartilhou o vídeo do suposto Pixel 3 Lite, exceto que ele foi criado há poucas semanas e que, além do vídeo do smartphone do Google, há conteúdos sobre a feira de tecnologia CES 2019, realizada em Las Vegas, na semana passada, e sobre o celular Redmi Note 7, da Xiaomi.

O Google não informou uma data para o lançamento do Pixel 3 Lite. No mês que vem, fabricantes de smartphones devem revelar novidades no Mobile World Congress, maior evento de celulares do mundo, que acontece em Barcelona, na Espanha.

Os smartphones da linha Pixel não são oficialmente vendidos no Brasil, apesar de a empresa ter prometido uma estratégia de hardware de longo prazo para o mercado brasileiro.