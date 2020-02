Novo smartphone com 5G da Huawei chega para competir com Apple e Samsung

São Paulo – Mesmo com o cancelamento do evento Mobile World Congress devido ao surto do coronavírus da China, a empresa chinesa Huawei irá anunciar o seu novo smartphone por meio de uma transmissão virtual. O lançamento acontecerá na próxima segunda-feira, 24, às 10h no horário de Brasília, via YouTube.

De acordo com o site americano Cnet, o smartphone P40, como está sendo chamado pela mídia internacional, virá com rede 5G e o novo Wi-Fi 6, que são conexões de rede da última geração. Além disso, o celular seguirá o modelo dos dispositivos P30 e não terá os serviços do Google, como Gmail e Google Maps.

Na mensagem abaixo, publicada no Twitter, a Huawei divulga a transmissão de seu evento via internet:

We invite you to join us online and explore our latest innovations in smart technology! Tune in at 14:00 CET on February 24th and discover how we bring Huawei seamless Al to life at https://t.co/XZLKsdSSgE#TogetherConnectingPossibilities pic.twitter.com/VifsoeJgNq — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 19, 2020

Mais uma possível novidade é que o aparelho terá uma câmera com zoom óptico em até 10 vezes, que estará inclusa em um módulo retangular traseiro com cinco sensores. Para ativar o zoom, o usuário deve alterar a câmera objetiva grande-angular pela teleobjetiva, de forma que o zoom é um reflexo da diferença de comprimentos de ambas.

Uma reportagem do site GizChina diz que as câmeras da parte de trás virão com o sensor MX700, da Sony, que tem 52 megapixels. Isso demonstra um avanço em relação aos sensores dos dispositivos da geração anterior, que tinham 42 megapixels.

Sobre a aparência dos novos modelos, uma das imagens postadas pela Huawei mostra um smartphone dobrável, o que pode indicar que a companhia esteja tentando disputar o mercado com o Razr, da Motorola. O site 91mobiles acrescentou que o dispositivo deve vir com cinco opções de cores, que são: cinza, azul, preto, dourado e branco.

A Huawei busca se destacar no mercado global de smartphones, liderado hoje pela rival sul-coreana Samsung, que lançou recentemente smartphones da linha Galaxy S20 com zoom óptico de 10 vezes e zoom digital de até 100 vezes. Já a Apple, que recentemente perdeu a vice-liderança do mercado global, ainda não possui um celular com um zoom tão avançado.

Acompanhe o anúncio do novo smartphone da Huawei: