Novo robô pode verificar se pessoas têm sintomas de covid-19

Um novo robô feito pela empresa Promobot pode analisar pessoas à distância e identificar se elas apresentam sintomas associados à covid-19, em especial a febre, que é o sintoma mais comum da doença.

Com funcionamento autônomo, ou seja, sem a necessidade de operação humana, o robô pode medir a febre das pessoas, por exemplo, na entrada de um prédio comercial.

A máquina funciona com uma tecnologia similar à utilizada pelas pistolas de medição de temperatura usadas em aeroportos em todo o mundo. Com isso, não há nenhum contato na interação com pessoas.

Segundo a empresa, todo o processo leva de 10 a 25 segundos.

A proposta do robô visa reduzir o número de profissionais de saúde que se colocam em risco de contágio pelo novo coronavírus para medir a febre de pacientes.

O coronavírus já infectou mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo, entre elas muitos profissionais de saúde.

Por enquanto, o robô é um projeto. Ele ainda não está em uso.