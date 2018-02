Novo robô de Harvard rasteja com pele artificial de cobra

São Paulo – Um novo robô desenvolvido na universidade de Harvard, nos Estados Unidos, consegue rastejar usando um revestimento que simula a pele de uma cobra.

Em um estudo publicado no periódico científico Science Robotics, os pesquisadores afirmam que é possível que um robô consegue se locomover em superfícies como asfalto e concreto. A pele artificial tem desenhos de formas geométricas feitas a laser em papel, usando uma técnica artística japonesa chamada kirigami.

Com o movimento do ar inflando e esvaziando o corpo de silicone do robô, ele se move para frente. Por enquanto, ele ainda não consegue andar para trás.

Apesar da inspiração na natureza, não foi simples a criação do robô. Ahmad Rafsanjani, pesquisador de pós-doutorado em Harvard, disse ao site The Verge que foram criadas centenas de “peles” e 50 protótipos de robôs que realizavam a entrada e saída de ar, mas não saiam do lugar.

Qual é a utilidade desse robô?

Reduzindo seu tamanho, a ideia é usá-lo para levar medicamentos dentro de artérias, bem como em situações de resgate de vítimas de desastres que estejam em locais estreitos ou de difícil acesso a humanos.