Novo refrigerador smart pode ser controlado por aplicativo

De olho na tendência global de internet das coisas, a sul-coreana Samsung lança no Brasil nesta semana o refrigerador French Door RF23R, equipado com Wi-Fi. O aparelho pode ser controlado à distância por meio de um aplicativo. Com isso, mesmo à distância, o usuário pode deixar o vinho ou a carne na temperatura que considerar ideal para o consumo.

O aparelho conta com o recurso chamado Cool Select Pantry, que é uma gaveta que oferece regulagem de temperatura para cada tipo de alimento ou bebida. O aplicativo utilizado para controlar o refrigerador é chamado SmartThings, disponível para smartphones com sistema operacional Android e iPhones. Ele é a plataforma que unifica a casa conectada com produtos da Samsung. Nele, o usuário pode escolher se quer deixar os compartimentos com temperatura de -1ºC ou 5ºC, por exemplo.

O aplicativo pode também avisar quando o usuário esquecer a porta do refrigerador aberta, desse modo estimulando a economia de energia elétrica, e também informar sobre a validade dos alimentos, após ter inserido os dados de cada um manualmente no app.

Além dos recursos de conectividade, o refrigerador tem outras características de produtos avançados da categoria, como o Food Showcase, uma porta dupla para acesso aos alimentos no refrigerador que evita a abertura completa da porta a todo momento; acabamento em inox resistente a marcas deixadas por impressões digitais; e um recurso de enchimento automático da jarra de água gelada e filtrada, de 1,4 litro.

Em entrevista a Exame, Helbert Oliveira, diretor da divisão de digital appliances da Samsung Brasil, conta que ao lançar produtos como o RF23R a marca reforça o compromisso com o mercado local e oferece recursos tecnológicos para a categoria. “Ao trazer essas novas versões para o mercado brasileiro, a Samsung reforça o seu compromisso em estar sempre atenta às necessidades de seus consumidores. Temos em nosso DNA a busca constante por inovação e esses lançamentos mostram que estamos no caminho certo. Afinal, mais que agregar tecnologia com conectividade, nós pensamos no dia a dia do público que irá usá-los, com recursos que realmente farão a diferença”, afirma Oliveira.

O refrigerador RF23R será vendido em duas versões com tamanhos diferentes. A menor/ tem capacidade de 536 litros e custará 13.999 reais. A maior tem capacidade de 530 litros e preço sugerido de 15.999 reais. Os produtos, já disponíveis no mercado nacional, custam menos do que o modelo RF22F, do ano passado, que tinha preço sugerido de 17.999 reais.

Mercado

A categoria de refrigeradores inteligentes se desenvolve pelo mundo com lançamentos de produtos conectados por marcas como Samsung e LG, ambas da Coreia do Sul.

No mercado global, o faturamento do setor de refrigeradores conectados foi de 254 milhões de dólares no ano de 2018 e, com crescimento anual de 13,7%, ele chegará a 328 milhões de dólares em 2020, de acordo com previsão da consultoria americana Grand View Research.

Com produtos conectados como ar condicionado, aspirador-robô, televisores e máquinas de lavar, a casa dos consumidores tende a ficar cada vez mais inteligente — conforme os aparelhos tenham preços mais acessíveis.