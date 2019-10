Novo refrigerador high-tech enche a jarra de água gelada para você

São Paulo – A Samsung lança nesta semana um novo refrigerador high-tech que pode encher a jarra de água gelada automaticamente.

O aparelho, chamado RF22R, é ligado ao encanamento e pode filtrar a água. Toda vez que o usuário fecha a porta, a jarra é completada com água filtrada.

O RF22R conta com uma série de recursos conectados. Por ter conexão Wi-Fi, ele é compatível a plataforma de casa conectada chamada Smart Things, que tem aplicativos para smartphones com sistema operacional Android e iPhones. Por meio dele, é possível, por exemplo, verificar a temperatura, tirar uma foto do interior da geladeira e recebê-la no celular ou ainda receber alertas caso a porta tenha ficado aberta por engano.

O refrigerador também é compatível com a assistente de voz Bixby, que, por enquanto, atende apenas a comandos em inglês. Com ele, é possível mudar a temperatura da geladeira onde quer você esteja.

Na sua gaveta principal, o RF22R conta com uma tecnologia chamada FlexZone. Funciona como as zonas de ar condicionado de um carro de luxo. Você pode definir diferentes temperaturas para os alimentos armazenados na gaveta. Com isso, seria possível, por exemplo, manter suas cervejas mais geladas do que suas maçãs, que ficariam fora da gaveta.

O refrigerador RF22R chega ao mercado a partir de hoje por 17.999 reais. Ele rivaliza com o Monarch 4 InstaView. Ele também conta com recursos de Wi-Fi e vidro inteligente na porta, que se torna transparente ou escurecido conforme você bate no vidro.

Ilan Kibrit, gerente da divisão de digital appliances da Samsung Brasil, afirma que a fabricante tem se baseado nos desejos dos consumidores de todo o mundo para criar novidades para seus refrigeradores. “O objetivo da Samsung é oferecer produtos que estejam alinhados às necessidades dos consumidores. Queremos proporcionar uma experiência imersiva e enriquecedora com funções que realmente façam a diferença. Estamos redefinindo a categoria de refrigeradores, estabelecendo um padrão de vida conectada no país”, disse Kibrit a EXAME.

Junto ao modelo RF22R, a Samsung lança neste mês a Familiy Hub, sua geladeira mais cheia de tecnologia. Ela conta com um grande tablet na sua tela, que permite consultar receitas, gravar recados e lembretes, além de contar com recursos semelhantes aos da RF22R, como a possibilidade de tirar fotos do interior da geladeira.

A sul-coreana Samsung volta sua estratégia a Internet das Coisas com foco no mercado da era pós-smartphone. Por isso, seus produtos de diversas divisões se tornam gradualmente conectados, como o ar-condicionado Wind-Free, a lavadora QDrive e a TV The Frame, que chega hoje ao mercado por 6.999 reais.