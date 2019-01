Novo recurso no iPhone une Netflix e Instagram

São Paulo – Um novo recurso começa a ser disponibilizado aos usuários de iPhone: o aplicativo da Netflix ganhou integração com o Instagram Stories. Lançada globalmente nesta terça-feira (22), a novidade permite o compartilhamento de filmes e séries favoritos diretamente do aplicativo da Netflix.

No Stories, área do Instagram em que as imagens desaparecem em 24h, os clipes publicados pelos usuários virão com um link para abrir o conteúdo na Netflix. A medida ajuda a mostrar aos amigos o que você anda assistindo e deve ser um alento para quem sempre está atrás de algo para assistir no serviço de streaming.

Com 400 milhões de usuários ativos, o Stories pode ajudar a Netflix na missão de continuar a aumentar o número de assinantes em um mercado que tem cada vez mais competidores, como Amazon, HBO, Fox e, no futuro, Disney.

No novo sistema de compartilhamento, que funciona a partir do aplicativo da Netflix – e não no sistema de compartilhamento do iOS – , é possível também enviar suas séries e filmes favoritos via WhatsApp, Messenger, Telegram, Line e Messages.

“Sempre estamos procurando novas formas de facilitar o compartilhamento dos títulos da Netflix pelos quais as pessoas estão obcecadas e ajudá-las a descobrir algo novo para assistir”, informou a Netflix, em comunicado sobre o novo recurso.

O compartilhamento de imagens no Instagram Stories no aplicativo para smartphones com sistema Android ainda não está disponível, mas será lançado pela Netflix no futuro – não há uma data exata para isso.