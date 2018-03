Novo recurso do WhatsApp vai resolver problema de áudios

São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp vai facilitar a vida de quem precisa ou gosta de mandar mensagens de áudio com frequência.

Em uma versão de testes do aplicativo para smartphones com sistema Android, o site WABetaInfo detectou o funcionamento da função que permite ao usuário travar o botão do microfone para gravar áudios. Com a novidade, será possível acionar a gravação e continuar a fazer outras atividades enquanto você fala.

O acionamento da gravação não será com o simples pressionar do botão do microfone, o que poderia causar gravações indesejadas por acidente. Em vez disso, o usuário precisa pressionar o botão e arrastá-lo para cima para conseguir registrar seu áudio com as mãos livres.

Fora isso, os usuários também poderão ouvir os áudios antes de enviá-los aos seus amigos no app.

Veja como vai funcionar a novidade no vídeo a seguir.

–