Novo recurso do WhatsApp vai deixá-lo mais parecido com o seu e-mail

São Paulo – O WhatsApp testa um novo recurso no seu aplicativo para smartphones Android que o deixará mais parecido com o seu e-mail. Antes, era preciso entrar em uma conversa para ler todo o seu conteúdo e, ao fazer isso, notificar a outra pessoa sobre a sua leitura (a não ser você tenha desativado essa função). Agora, o aplicativo ganhou um atalho na sua versão beta que permite marcar uma nova mensagem como lida sem precisar abrir a conversa, como acontece em clientes de e-mail.

De acordo com o site WABetaInfo, que testa versões preliminares do WhatsApp, o recurso foi encontrado na versão 2.18.214 do aplicativo para Android, disponível somente para quem está inscrito no programa beta da Google Play Store.

A funcionalidade que o WhatsApp avalia junto a um seleto grupo de usuários é parecida com a que vemos no app Mensagens, do Android, onde lemos os SMS que recebemos.

–

A opção de marcar mensagens como lidas a partir da central de notificações ainda faz parte de um teste e não há previsão de quando ou mesmo se a função será disponibilizada para todos os usuários.

Recentemente, o WhatsApp liberou para todos um recurso que sinaliza mensagens que foram encaminhadas e também testa a detecção automática do compartilhamento de links suspeitos que podem culminar no roubo de dados pessoais ou financeiros.