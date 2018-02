Novo recurso do WhatsApp traz melhoria para grupos

São Paulo – O WhatsApp lançou um novo recurso no seu aplicativo de mensagens para smartphones. Os grupos de contatos agora podem ter uma descrição. Com isso, pessoas convidadas a fazer parte dele poderão saber qual é a razão do grupo existir antes mesmo de entrar nele.

Liberada gradualmente, a novidade está disponível na versão 2.18.54 do app para o sistema Android e para o Windows Phone por enquanto. Os iPhones devem receber o recurso nas próximas semanas, como indica o site WABetaInfo.

A descrição do grupo pode ser alterada por qualquer participante, mas, no futuro, o administrador poderá escolher restringir a edição dela. Por enquanto, essa opção de privacidade ainda não está disponível.

O WhatsApp vem reformulando os grupos aos poucos nos últimos meses. A empresa, por exemplo, testa uma função que permite a um administrador rebaixar outro administrador para a condição de participante, que tem menos direitos no grupo. Outro recurso para grupos que foi detectado recentemente é o que permite ao administrador selecionar quem pode enviar mídias, arquivos ou mensagens.

Entre as novidades anunciadas pelo WhatsApp neste ano, as mais importantes foram o lançamento do aplicativo WhatsApp Business, voltado a pequenas e médias empresas–que terá funções pagas–, e o início do teste de transferências monetárias na Índia, o que indica o interessa da companhia em tomar um rumo semelhante ao do WeChat, popular na China.

