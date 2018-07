São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp pode evitar golpes propagados por spam no aplicativo. Ainda em fase de testes no Android, a funcionalidade mostra aos usuários um aviso quando a mensagem vier com um link suspeito que pode levar um site falso criado para roubar dados pessoais ou financeiros.

De acordo com o WABetaInfo (que tem capturas de tela da novidade), o recurso ainda não está disponível no aplicativo para todos os usuários de smartphones Android e não há previsão de quando isso acontecerá.

Essa não é a primeira vez que o WhatsApp tenta minimizar a propagação de mensagens falsas ou spam. Recentemente, o app ganhou um aviso sobre mensagens encaminhadas de outras conversas, uma forma de as pessoas notarem que estão recebendo mensagens de uma corrente ou de spam.