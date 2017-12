Novo recurso do WhatsApp pode alterar dinâmica dos grupos

São Paulo – Se você participa de algum grupo de contatos no WhatsApp, já sabe que é de lá que vem vários dos arquivos de fotos e vídeos que enchem a memória do seu smartphone. Um novo recurso do aplicativo pode mudar essa dinâmica.

De acordo com o WABetaInfo, site que testa novas funções do WhatsApp, os moderadores de grupos poderão restringir o envio de mensagens e anexos a alguns participantes.

Quando estiverem nessa restrição, os contatos do grupo poderão somente ler as mensagens publicadas na conversa. Para enviar mídias ou mensagens, quem não é moderador do grupo terá que pedir permissão para dizer algo.

O recurso foi encontrado na versão beta do WhatsApp no Android, na edição 2.17.430. Ele deve chegar às versões estáveis do aplicativo em breve.

Recentemente, o WhatsApp liberou a aguardada função de apagar mensagens enviadas por engano–ou em caso de arrependimento–para todos os usuários.