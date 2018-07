Novo recurso do WhatsApp permite reunir a família e os amigos à distância

São Paulo — O WhatsApp está ganhando um novo e interessante recurso para reuniões à distância. Com ele, até quatro pessoas vão poder conversar usando voz e vídeo.

Segundo os desenvolvedores do WhatsApp, essa nova função será liberada em breve tanto para usuários de smartphones com Android como de iPhone. Para tê-la, basta manter o aplicativo atualizado.

“As pessoas mostraram gostar muito de fazer chamadas de voz e de vídeo no WhatsApp nos últimos anos. Na verdade, nossos usuários gostam tanto deste recurso que passam mais de 2 bilhões de minutos por dia em chamadas”, diz a equipe do WhatsApp em seu blog oficial.

Para usar a função de reunião à distância basta iniciar uma chamada de vídeo com algum contato. Depois, deve-se tocar no botão Adicionar Participantes, no canto superior direito da tela, para acrescentar outras pessoas à conversa.

Como acontece com outras formas de comunicação no WhatsApp, as reuniões por vídeo têm seu conteúdo criptografado para transmissão, o que deve preservar a privacidade dos participantes.

Essa função já havia sido antecipada em maio durante o evento F8, do Facebook. Desde então, vinha sendo aguardada por muitos usuários.