Novo recurso do WhatsApp permite baixar fotos excluídas

São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp permite que você baixe novamente as fotos ou vídeos que você excluiu do seu smartphone. A novidade está disponível no aplicativo para celulares com sistema Android.

De acordo com o site WABetaInfo, que testa versões preliminares do app, todo tipo de anexo enviado pelos seus contatos pode agora ser baixado mais de uma vez: mensagens de voz, gifs animados, documentos e mídias.

A novidade, entretanto, traz uma mudança importante na forma como o WhatsApp lida com as mensagens enviadas pelos usuários. Se podemos baixá-las mais de uma vez, significa que os dados ficam armazenados nos servidores da empresa.

Em todos os processos judiciais em que o WhatsApp foi acionado para cooperar com a Justiça brasileira fornecendo informações de conversas, a companhia informou que não armazenava dados de usuários, dizendo que eles apenas passavam por seus servidores enquanto não chegavam aos seus devidos destinatários. Por não colaborar com as investigações, o aplicativo chegou a ser bloqueado no país repetidas vezes.

Em testes de EXAME, foi possível fazer o download de imagens apagadas que foram enviadas no aplicativo em julho de 2017. Vale notar que o novo recurso não funciona se você tiver apagado a mensagem no WhatsApp que continha o anexo desejado.

Ainda não se sabe se o recurso será oferecido aos usuários de iPhones, por conta da diferença na gestão de dados em relação ao sistema Android.