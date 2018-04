Novo recurso do WhatsApp para áudios chega a smartphones Android

São Paulo – O WhatsApp para smartphones Android ganhou um novo recurso nesta semana. Agora, quando os usuários estiverem gravando um áudio e houver uma interrupção, como uma ligação, o conteúdo ficará gravado para que não seja preciso regravar a mensagem de voz.

A função já estava presente no aplicativo para iPhone, mas só agora chega para o app no Android.

Como informa o site WABetaInfo, que testa versões preliminares do WhatsApp, os usuários podem também usar de um artifício para ouvir mensagens de áudio antes de serem enviadas. Durante a gravação, basta entrar no menu de informações do contato e retornar ao chat para ouvi-la.

Recentemente, o WhatsApp ganhou uma nova função que permite recuperar fotos excluídas no Android.