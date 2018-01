Novo recurso do WhatsApp é liberado a usuários

São Paulo – O WhatsApp começou a liberar um novo recurso para usuários de iPhones: a possibilidade de ver vídeos do YouTube sem precisar sair do aplicativo.

A função está em fase de testes há meses e agora chega efetivamente aos usuários. Para acessá-la, é preciso atualizar para a versão 2.18.11 na App Store.

O vídeo do YouTube, recebido por mensagem de algum amigo seu, será exibido no modo picture-in-picture, no qual uma janela do próprio aplicativo do WhatsApp se destaca para exibi-lo. Dá para redimensioná-la e jogá-la e um lado para o outro para continuar conversando com seus amigos e vendo o vídeo ao mesmo tempo.

Por enquanto, quem usa smartphones com sistema Android ainda não terá acesso à novidade.