Novo recurso do WhatsApp é encontrado

São Paulo – Um novo recurso foi encontrado no WhatsApp nesta semana. Agora, o aplicativo, na sua versão de testes, pode realizar chamadas de voz ou vídeo com três ou mais pessoas ao mesmo tempo. Antes, a função era limitada a duas pessoas. A novidade foi descoberta pelo site WABetaInfo, conhecido por testar as versões preliminares do app.

Evidências do recurso já haviam sido encontradas nos últimos meses, mas a quantidade de pessoas que pode participar das chamadas simultaneamente só foram detectadas na última versão beta (v.2.17.443) do WhatsApp para smartphones com sistema Android.

A mensagem que aparece quando tentamos alternar entre chamadas de voz e de vídeo foi o que denunciou a novidade, que ainda está escondida no aplicativo. O recado é o seguinte: Não foi possível alternar entre voz e videochamada porque esse recurso não está disponível em “chamadas em grupo”.

O recurso pode ser útil, por exemplo, para fazer reuniões em pequenas e médias empresas que não têm um sistema de videoconferência para tanto. Vale notar que o WhatsApp recentemente lançou para aparelhos com sistema Android o aplicativo independente chamado WhatsApp Business. Confira como usá-lo no vídeo a seguir.