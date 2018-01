Novo recurso do WhatsApp dá mais poderes a chefes de grupos

São Paulo – O WhatsApp testa um novo recurso que dá mais poderes aos administradores de grupos no seu aplicativo de mensagens.

Na versão de testes do app, quem lidera um grupo poderá rebaixar um outro administrador a participante, que tem menos direitos no grupo. Um participante, por exemplo, não pode remover uma pessoa do grupo. Antes, era preciso que o administrador removesse o outro para adicioná-lo novamente ao grupo como participante.

A novidade foi encontrada pelo WABetaInfo, site que testa novos recursos do aplicativo, nas versões do WhatsApp para smartphones Android e iPhones.

Recentemente, outro recurso para grupos foi detectado. Ele permite ao administrador selecionar quem pode enviar mídias, arquivos ou mensagens.