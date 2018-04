Novo recurso do WhatsApp avisa quando usuário mudou de celular

São Paulo – O WhatsApp ganhará uma nova função em breve: a notificação de mudança de número de celular. O recurso foi detectado pelo site WABetaInfo, que testa versões de teste do aplicativo.

A notificação poderá ser enviada somente se o usuário quiser. Para isso, será preciso acessar a opção de alteração de número, no menu de configurações do aplicativo, e ligar a função de avisar os amigos. O usuário poderá decidir entre notificar todos os contatos ou somente aqueles com os quais manteve conversas no app.

Antes, somente em grupos de contatos a notificação de mudança de número era informada.

Vale notar que a novidade foi encontrada na versão de testes do WhatsApp para smartphones com sistema operacional Android. Ainda não há informações sobre a chegada do recurso no app para iPhone.