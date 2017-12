Novo recurso do WhatsApp aparece primeiro no Windows Phone

São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp foi liberado primeiramente para alguns usuários de smartphones com sistema Windows Phone. De acordo com o WABetaInfo, que testa novidades do app, detectou a função que permite aos participantes de grupos do WhatsApp responder a mensagens em conversas privadas.

Funciona assim: quando alguém diz algo em um grupo, você pode tocar na mensagem e escolher respondê-la em particular, na janela de conversa que só tem você e a pessoa que escreveu a mensagem em questão no grupo.

Imagens do novo recurso podem ser vistas no site do WABetaInfo.

O aplicativo do WhatsApp para Windows Phone também tem novidades que ainda não foram liberadas. São elas: um novo visual para chamadas de voz e um novo botão que permite alterar uma ligação para uma chamada em vídeo.

Recentemente, outro novo recurso do WhatsApp foi detectado: a possibilidade de restringir as pessoas que irão mandar mídias ou mensagens em um grupo.

Como um sinal da integração entre as empresas, o Facebook disponibilizou um botão na rede social que facilita o envio de mensagens por WhatsApp para empresas.