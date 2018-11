Novo recurso do WhatsApp ajuda quem recebe muitos áudios

São Paulo – Um novo recurso do WhatsApp vai ajudar quem recebe muitas mensagens de áudio dos amigos. Em uma versão preliminar do aplicativo para smartphones Android, a empresa testa a reprodução contínua dos recados de voz, assim como acontece hoje no Facebook Messenger.

De acordo com o WABetaInfo, que testa versões novas do app antes do lançamento oficial, o recurso ainda não está disponível, mas deverá ser liberado, em breve, para quem usa a versão beta do WhatsApp da Google Play Store, no Android.

Ao fim de cada mensagem de voz, o aplicativo emite um som para sinalizar que ela terminou. Imediatamente em seguida, a mensagem seguida é tocada. Quando todas acabam, um som diferente é tocado para avisar o usuário que ele ouviu todo o conteúdo da sequência de recados.

Não há previsão de chegada do novo recurso para iPhones.

Se você usa smartphone Android e não é fã de áudios, um aplicativo gratuito pode ajudar a transcrever os recados que você receber dos seus amigos.