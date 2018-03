Novo recurso do Twitter permite salvar tuítes para ler depois

Para facilitar o acesso dos usuários a conteúdos de seu interesse a qualquer tempo, o Twitter lança nesta semana em todo o mundo a funcionalidade de salvar tuítes.

A ideia é que seja possível guardar, em uma lista que só o próprio usuário tem acesso, tuítes para consumo a qualquer hora – uma solução para quando não há tempo de explorar todas as informações no exato momento em que o usuário está navegando pela plataforma. Além disso, o novo ícone de “compartilhar”, em que a novidade está inserida, torna ainda mais fácil enviar tuítes via Mensagem Direta (DM) ou para outros canais além da plataforma.

Para salvar um tuíte, basta clicar no ícone de compartilhar que aparece abaixo do texto e selecionar “Salvar Tuíte” – ele ficará armazenado em “Itens salvos” no menu do perfil.

É possível salvar um vídeo ao vivo para assistir em outro momento, incluir uma sequência aos Itens Salvos para ter fácil acesso às informações quando necessário e guardar tuítes com links de artigos interessantes para ler ou compartilhar a qualquer outra hora. Os itens salvos são acessados de forma privada e é possível removê-los da lista a qualquer momento.

A novidade une todas as ações de compartilhamento em um só lugar e torna mais fácil e rápido salvar e compartilhar conteúdos de forma privada ou pública – no momento ou quando o usuário quiser. A funcionalidade está disponível globalmente no Twitter para iOS e Android, Twitter Lite e mobile twitter. Durante o desenvolvimento da nova funcionalidade, o Twitter promoveu alguns testes para colher opiniões dos usuários e, assim, contar com a contribuição dos consumidores para construí-la.