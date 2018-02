Novo recurso do Tinder dará mais poder de escolha às mulheres

São Paulo – Por padrão, o aplicativo de encontros Tinder permite que as duas pessoas envolvidas em uma combinação possam começar uma conversa. Em breve, o app vai oferecer um novo recurso: as mulheres poderão selecionar com qual pessoa desejam iniciar uma conversa, mesmo depois que a combinação aconteceu.

“Muitas vezes, as mulheres não querem a pressão de começar uma conversa, mas, se elas quiserem, isso é ótimo. Dar escolha às pessoas em vez de dizer como elas devem agir faz uma grande diferença”, disse Mandy Ginsberg, CEO do Match Group, de acordo com o site MarketWatch.

A novidade é parecida com o principal recurso do aplicativo rival chamado Bumble. De acordo com o Techcrunch, o Match Group tentou comprar o app, avaliado em mais de 1 bilhão de dólares.

Ginsberg informou que o recurso surgiu a partir de pedidos da sua comunidade. O Tinder busca reduzir comunicação inapropriada entre os usuários.

Apesar do anúncio feito hoje, dia dos namorados (Valentine’s Day) em diversos países, ainda não há uma data oficial para a estreia do novo recurso no aplicativo.

Com mais de 3 milhões de assinantes, o Tinder é o principal aplicativo do Match Group. Ele representou cerca de 30% da receita da empresa em 2017.