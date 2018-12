Novo recurso do Spotify permite ouvir músicas que você tem no celular

São Paulo – O Spotify testa um novo recurso para usuários que possuem smartphones com sistema Android: a possibilidade de ouvir, dentro do app, as músicas que você tem guardadas no seu celular.

Com isso, seria possível ouvir as músicas de artistas que não tem álbuns no acervo do aplicativo, mas permitem que você baixe suas músicas gratuitamente em seus sites oficiais.

Spotify is testing "Import your music" directly from your Android device pic.twitter.com/Nx28gdI4mR — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 29, 2018

O aplicativo de música também testa um recurso para salvar para mais tarde episódios de podcasts. As descrições de cada capítulo podem ir parar em uma tela separada, caso a empresa decida ir em frente com os testes que realiza atualmente.

Spotify is testing to declutter Podcast episode menus, separates episode description into a separate screen pic.twitter.com/8KZEJke15k — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 29, 2018

Ainda não é certo que os novos recursos sejam efetivamente oferecidos a todos os usuários, uma vez que empresas de tecnologia do porte do Spotify (ou mesmo maiores) tendem a realizar testes A/B com diferentes públicos antes de decidir lançar ou não novas funcionalidades globalmente.

No entanto, a implementação do recurso de importar músicas para dentro do Spotify seria mais facilmente realizável no Android. A Apple tem um procedimento pouco amigável de transmissão de músicas para dentro de iPhones e iPads sem o uso do iTunes e ainda oferece um serviço de música rival, o Apple Music.