Novo recurso do Instagram Stories chega ao app para Android e iPhone

São Paulo – O Instagram Stories, área do app onde as imagens somem em 24 horas, ganhou um novo recurso nesta semana e ele já está disponível nos aplicativos para Android e iPhone. Agora, os usuários podem publicar fotos da linha do tempo como adesivos no Stories.

Será possível usar fotos da própria linha do tempo ou as de amigos e figuras públicas–desde que os perfis sejam públicos, e não privados.

–

Segundo o Instagram, o objetivo da novidade é permitir que os usuários compartilhem no Stories imagens que gostaram e desejam mostrar aos amigos.

Quem quiser poderá desativar o recurso que permite o uso de fotos como adesivos no Instagram, mudando esse ajuste no menu de configurações.