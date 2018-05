Novo recurso do Instagram permite ocultar fotos de amigos

São Paulo – O Instagram ganhou um novo recurso nesta semana: a possibilidade de personalizar a sua linha do tempo ocultando as fotos dos amigos ou de perfis que você não deseja ver.

Ainda será possível ver o que foi publicado no perfil que foi ocultado da sua linha do tempo, mas só se você ativamente entrar no perfil do usuário em questão. Uma vez silenciada, a conta não terá mais as publicações exibidas na sua linha do tempo.

A função é chamada “Silenciar” e você pode fazer isso tocando no menu de três pontos que aparece ao lado do nome de perfil de cada foto. Similarmente, os Stories, as imagens efêmeras do app, também podem ser ocultadas.

As novidades serão liberadas a todos os usuários nas próximas semanas. EXAME procurou o Instagram Brasil para esclarecer se a função estará disponível tanto para Android quanto para iPhone neste primeiro momento e a matéria será atualizada se a empresa responder ao contato da redação.

Recentemente, o aplicativo ganhou uma função no Android que permite compartilhar fotos do feed no Instagram Stories.