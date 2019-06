Novo recurso do Instagram permite músicas nos Stories; veja como usar

São Paulo – O aplicativo Instagram liberou nesta semana para usuários brasileiros uma nova função que permite colocar músicas nos Stories, a área de conteúdos que desaparecem 24h após a publicação. O recurso estava disponível no exterior, em países como Estados Unidos, e funciona como uma forma de compartilhar com seus contatos as suas músicas favoritas ou então colocar uma trilha sonora nos vídeos que você grava para os Stories. A nova função está disponível no Brasil nos aplicativos do Instagram para smartphones Android e iPhones.

Caso a letra da canção escolhida esteja disponível na plataforma do Instagram, ela poderá ser exibida para seus seguidores.

O recurso musical está disponível no Instagram desde julho do ano passado, mas só agora chega aos usuários brasileiros. A novidade chega também aos Stories do Facebook.

Como usar

O novo recurso de músicas aparece no Instagram como uma das opções de filmagem nos Stories. Ao abrir o app nesta área de conteúdos efêmeros, você precisará deslizar para o lado esquerdo até encontrar a opção “música”. Ali, você poderá fazer uma pesquisa pela faixa que deseja utilizar e selecionar o trecho de 15 segundo que será tocado durante o seu vídeo. Se quiser continuar a música no Story seguinte, você precisará selecionar manualmente o próximo trecho da música.