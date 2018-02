Novo recurso do Instagram permite compartilhar fotos de amigos

São Paulo – O Instagram está testando um recurso parecido com os retuítes do Twitter. Fotos e vídeos publicados no Instagram Stories, a área de imagens do aplicativo que desaparecem após 24 horas, poderão ser compartilhados pelos seus amigos. Com isso, o que você publicar lá pode ser exibido para os seguidores de outra pessoa.

De acordo com o TechCrunch, que detectou o novo recurso, já é possível encontrar a opção para desativar essa função no menu de configurações do aplicativo do Instagram.

Como trata-se de um teste, nem todos os usuários têm acesso à novidade por enquanto.

Vale notar que o Instagram já testou diversos recursos que nunca chegar a ser liberados para todos.

Sobre o compartilhamento de fotos do Stories de amigos, a empresa informou o seguinte: “Estamos sempre testando novas maneiras de facilitar a forma de compartilhar qualquer momento com amigos no Instagram”.

Recentemente, informamos que a companhia testa separar a área de mensagens do seu aplicativo principal, tornando o Instagram Direct um app independente.