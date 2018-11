Novo recurso do Instagram chega para Android e iPhone

São Paulo – O Instagram começou a liberar um novo recurso para seus aplicativos em smartphones Android e iPhones. A novidade aparece no Stories, a área de imagens que desaparecem do app. Antes, era possível compartilhar fotos e vídeos com uma pessoa, de forma privada, ou com todos os seus seguidores, de forma pública. Agora, é possível criar uma lista de melhores amigos para enviar as suas publicações rapidamente apenas para pessoas específicas.

A função ainda não está disponível a todos, mas será liberada globalmente ao longo das próximas semanas.

–Para utilizá-la, abra seu perfil no Instagram (onde aparece seu nome e todas as fotos já publicadas por você), deslize o dedo da esquerda para a direita para encontrar o menu de opções. Se o recurso já estiver habilidade para você, um dos itens será chamado “Melhores Amigos”. Na hora de compartilhar uma imagem no Stories, você verá a nova opção.

Essa lista de usuários é feita pela própria pessoa e ninguém pode solicitar ser incluído nela. Quando você for adicionado aos “Melhores Amigos” de alguém, verá um selo verde na hora em que visualizar a publicação que foi enviada a você e outras pessoas com exclusividade. Para que você saiba que o conteúdo é especial para você, os Stories são destacados com um anel verde ao redor da foto de perfil da pessoa, logo na sua linha do tempo do app.

Veja a imagem de divulgação que mostra o novo recurso do Instagram Stories a seguir.