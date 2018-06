Novo recurso do Google permite enviar SMS pelo computador

São Paulo – Em mais uma empreitada do Google no campo das mensagens, a empresa liberou nesta semana um recurso web que permite enviar e receber SMS no computador.

O funcionamento é parecido com o do WhatsApp Web: é preciso parear o smartphone com sistema Android com o PC por meio de um QR Code, um código de barras digital que aparece no site oficial messages.android.com.

Para que o recurso funcione, o celular precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi ou 4G. Todos os principais navegadores de internet para computadores têm suporte ao pareamento com dispositivos móveis.

A empresa informa que o recurso será liberado gradativamente para todos os usuários ao longo das próximas semanas.