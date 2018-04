Recurso do Facebook tenta devolver controle da privacidade ao usuário

São Paulo – O Facebook passa por um período de rever as configurações de privacidade após o escândalo de vazamento de dados de mais de 50 milhões de usuários para uma empresa de consultoria chamada Cambridge Analytica. Nesta semana, a companhia adicionou uma ferramenta que permite desconectar o seu perfil na rede social de todos os aplicativos aos quais você o vinculou alguma vez na vida.

Antes, os usuários precisavam desconectar seus perfis de aplicativos um a um, o que poderia levar muito tempo para quem tem (ou tinha) o hábito de fazer login com o Facebook em vários serviços online.

No desktop, o novo recurso é encontrado no menu “configurações”, na aba “aplicativos”. No smartphone, o usuário precisa clicar no ícone de lista na lateral superior direita da interface, selecionar “configurações da conta” e então “aplicativos” para chegar à tela de multiseleção de apps a serem desconectados do perfil.

A informação foi confirmada pelo Facebook ao site americano TechCrunch nesta semana.