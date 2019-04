Novo recurso do Facebook rivaliza com o Tinder

São Paulo – O Facebook anunciou uma série de novidades no seu principal evento do ano, a conferência F8. Um deles chamou a atenção: a empresa liberou um novo recurso no seu aplicativo de rede social que permite que pessoas solteiras encontrem pretendentes para encontros. A ideia é parecida com a do Tinder. A vantagem é que o serviço é integralmente gratuito – o Tinder tem planos pagos – e não é preciso baixar um novo aplicativo para marcar encontros.

De acordo com o Facebook, mais de 200 milhões de pessoas têm seu status de relacionamento marcado como solteiro na rede social. Globalmente, o Tinder tem mais de 50 milhões de usuários.

O recurso já está liberado no Brasil e foi construído com a privacidade em foco. Você recebe sugestões e adiciona os usuários do Facebook Dating em uma lista de pessoas nas quais tem interesse. Quando houver uma combinação, elas serão notificadas e poderão conversar.

A atividade do Dating não é compartilhada na rede social. O recurso tem funcionamento separado dentro do aplicativo do Facebook. Apenas as pessoas às quais seu perfil for exibido como sugestão poderão ver que ele existe. É possível até mesmo limitar a visualização do seu perfil a pessoas que não têm amigos em comum com você.

Há ainda uma função chamada Crush Secreto. Seu objetivo é permitir que as pessoas encontrem parceiros românticos dentro do seu círculo de amigos. Se o interesse não for recíproco, ninguém ficará sabendo.

Como recurso de segurança, o Dating oferece uma opção de compartilhamento de localização em tempo real por meio do Facebook Messenger. A ideia é de que você se sinta mais seguro ao sair com uma pessoa desconhecida que encontrou no Dating.

Para criar um perfil no novo recurso de encontros do Facebook, é preciso abrir o aplicativo da rede social, acessar o seu menu, depois clicar em “Mais”. Ali, você verá o símbolo de coração. Tocando nele, basta preencher os dados solicitados e começar a usar o Dating.