Novo recurso de app do Itaú permite pagar IPVA e DPVAT

São Paulo — O aplicativo do Itaú Unibanco ganhou um novo recurso neste mês de janeiro: a possibilidade de pagar IPVA e DPVAT no Estado de São Paulo.

Multas de trânsito e licenciamento também podem ser pagos ou consultados diretamente pelo aplicativo para smartphones Android ou iPhones.

A nova funcionalidade fica na aba de transações do aplicativo do Itaú. Lá, o cliente do banco por escolher entre pagar o IPVA em uma vez, com desconto, ou em três vezes. Em São Paulo, o valor do IPVA é de 4% do valor venal do veículo.

O banco ressalta que o novo recurso está disponível somente no estado de São Paulo, ao menos por enquanto.

O comprovante do pagamento das contas do carro podem ser compartilhado por e-mail e, posteriormente, impresso, como acontece com os comprovantes de boletos ou transferências monetárias feitas por meio do aplicativo.

O número de pessoas físicas que usam os canais digitais do banco Itaú chegou a mais de 10 milhões em outubro do ano passado, aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2017.