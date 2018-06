Novo recurso da Uber permite dar gorjeta a motoristas

São Paulo – O aplicativo da Uber irá oficializar as gorjetas para motoristas parceiros da empresa no Brasil. Diferentemente do que acontece com o valor pago nas corridas, sobre o qual é cobrada taxa de 20 a 25%, esse montante não será compartilhado com a companhia.

O recurso será inicialmente testado em cidades menores do que São Paulo e Rio de Janeiro. De acordo com o G1, Londrina, Maringá, Cuiabá, São José dos Campos, Vitória, Campo Grande e Natal serão as primeiras a receber a novidade.

A gorjeta poderá ser dada tanto a motoristas da Uber quanto da Uber Eats, o serviço de delivery da empresa. A opção para realizar o pagamento adicional será mostrada no final da corrida e ficará disponível por 30 dias.

EXAME contatou a empresa para comentar o caso, mas ainda não obteve resposta. A matéria pode ser atualizada com um posicionamento da empresa.

O recurso de gorjetas não é exatamente novo. A rival 99 já oferece a mesma função no seu aplicativo de corridas táxis e motoristas particulares desde o ano passado.